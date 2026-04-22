ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が２２日、都内でヨネックス主催の祝勝会に出席した。今季は五輪のほか、ザ・スノーリーグ年間王者、Ｗ杯総合優勝と３冠を達成し「今までのスノーボード人生の中でも一番自分をたたえたいシーズンだった」と充実した表情を見せた。五輪ではトリプルコーク１４４０（縦３回転、横４回転）の連続技を決めるなど、高難易度の技