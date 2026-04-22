◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人のドラフト４位ルーキー皆川岳飛外野手（２２＝中大）が２２日、故郷に凱旋した。４―１の６回１死、中川の代打で出場。左腕の吉田と対戦し、１１球粘ってフルカウントから痛烈な三ゴロを放つと、三塁のボスラーがはじいたボールを拾い直して一塁へ送球。一塁にヘッドスライディングもわずかにアウトとなり、プロ初安打はお預けとなった。上毛新聞敷島球場では前橋