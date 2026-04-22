絶妙なニュアンスカラーのアイテムが毎シーズン注目を集める【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】。今シーズン特にフォーカスしたいのが、“ウォッシュドブルー”をはじめとする、淡くくすんだブルーのラインナップ。スモーキーで奥行きのある色味は大人世代の肌にも馴染みやすく、身につけるだけで垢抜けが狙えそうな名品揃いです。今回はそんな新作“ブルー”アイテムを