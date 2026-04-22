◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダ）ヤクルトの抑えの切り札・キハダ投手が初登板から９試合連続セーブをマーク。自身が持つプロ野球記録を更新した。２点リードの９回に登板。先頭打者に四球を与えるなど、２死二、三塁と一発が出れば逆転サヨナラ負けのピンチを招いたが、最後の打者を空振り三振に仕留めた。「プレッシャーに感じず頑張るだけ」とさらなる活躍を誓った。