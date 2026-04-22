◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）右手に死球を受けて途中交代した広島・小園海斗内野手が、長期離脱を回避した。打撲と診断され、２３日以降の出場は腫れ具合を見て判断する方針となった。３回の第２打席で右手付近に死球を受けた。いったんベンチに下がった後、プレーを続けていたが、５回の守備から交代。試合中に病院に向かっていた。小園は「多分、大丈夫だと思います」と語った。