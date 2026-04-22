日本最大級のお笑い養成所NSC（吉本総合芸術学院）を今春卒業した260組による「NSC大ライブTOKYO2026」決勝が22日、東京・浅草公会堂で行われ、23歳のコンビ「ゴーヤゴー」が優勝した。山梨県出身のツッコミ米持と、静岡県出身のボケたまの“富士山コンビ”。独特の世界観を展開し、決勝進出12組中、11組目に登場し、爆笑をさらって頂点に立った。米持は「何かで優勝したのが初めて。パニック状態です」、たまは「汗が止まんなくて