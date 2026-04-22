言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の情緒を感じさせる旋律や古くから詩歌にも詠まれてきた時刻など、趣の異なる3つの言葉を並べました。音の連なりを意識して、欠けている2文字を補ってみてください。脳を活性化させて、すっきりとした正解を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぶえ□□のめ□□びあしヒント：祭囃子など