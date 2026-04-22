数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の問題は、複雑そうに見えて難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で答えにたどり着けるでしょうか。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。42 × 38 = □ ヒント：42と38は、どちらも「40」から同じ数だけ離れていますよね。展開公式「(a + b)(a - b) = a² - b²」が使えます！