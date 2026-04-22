井上監督も苦しい戦いを強いられている（C）産経新聞社中日は4月22日の巨人戦（上毛新聞敷島球場）に1ー5と敗れ、6連敗。守備の乱れも響いた。先発はドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介。初回は走者を出しながらも無失点に抑えたが、2回に巨人打線につかまった。【動画】先発の櫻井も石塚にタイムリーを許すなど、粘れなかった2回一死一、三塁から佐々木俊輔の適時打で1点を失うとなお一死一、二塁の場面。トレイ・キャベッジ