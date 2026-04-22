グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛犬をユーモラスに紹介し、自宅ショットを公開しました。【写真】自宅で寝転ぶ阿波みなみ＆走る愛犬「さらに家来がいる」阿波さんは、おしゃれな暮らしを紹介するアカウントの「42歳、家賃14万、東京暮らし、建築家」というポストを引用。「0歳、家賃0円、東京暮らし、無職」とつづり、写真を1枚載せました。愛犬がカメラに向かって走ってくる姿です。阿