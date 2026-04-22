日本ハムは22日、有薗直輝内野手（22）が左手有鉤骨鉤骨折と診断され、この日東京都内の病院で有鉤骨鉤切除術を受け、無事に終了したと発表した。打撃練習再開まで約4週間の見通し。有薗は「有鉤骨の手術を受けました。しっかり治して、パワーアップして戻ります。またグラウンドでプレーできる日を楽しみにしていてください」と球団を通じてコメントした。