◇Bリーグ2025―26シーズンB1第34節大阪エヴェッサ82ｰ84シーホース三河（2026年4月22日おおきにアリーナ舞洲）今季ホーム最終戦を白星で飾ることはできなかった。3Qを終えて51―71と大差をつけられていたが、4Qに意地の逆襲を見せた。植松義也（27）、マット・ボンズ（30）のスリーポイントで徐々に点差を縮めると残り5秒4でライアン・ルーサー（30）のスリーポイントが決まり82―82とした。場内もこの日一番の盛り上