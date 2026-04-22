10回、サヨナラ打を放ち、チームメートから祝福を受ける日本ハム・奈良間（左から2人目）＝エスコンフィールド日本ハムが延長サヨナラ勝ち。1点を追う八回に清宮幸の適時打で追い付き、4―4の十回に奈良間が左翼に決勝打を放った。7番手島本が移籍後初白星。楽天は八回に浅村のソロで一時勝ち越したが、逃げ切りに失敗した。