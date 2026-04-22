ソフトバンクは２２日の西武戦（ベルーナ）に１―３で逆転負けを喫した。先発の大関が７回３失点と粘りの投球を見せるも、打線が相手先発・高橋光の前に沈黙。栗原の４号ソロの１得点に封じこまれた。これでチームは３連敗で３カード連続の負け越しが決定。試合前時点で同率首位だったオリックスが勝利したことで、開幕から守ってきた首位から陥落した。それでも小久保監督は報道陣の問いかけに対して「今日は何月何日ですか？