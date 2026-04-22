スノーボード・ハーフパイプ男子で２月のミラノ・コルティナ五輪金メダルに輝いた戸塚優斗が２２日、所属するヨネックスの祝賀会に出席。２０３０年にフランスのアルプス地方で行われる冬季五輪を目指す考えを明かした。「今季はスノーボード人生の中で一番、自分をたたえたいシーズン。このまま突っ走って、次の五輪を迎えられたらいい」。日本スノーボード界初の連覇もかかる４大会連続の夢舞台への思いを口にした。ミラノ五