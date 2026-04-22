◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスのアンドレス・マチャド投手が来日３年目で初の「バースデーセーブ」をつかんだ。３点リードの９回を締めくくり、４セーブ目。開幕から７試合に登板し、防御率０・００を続けている。ベネズエラ代表として３月のＷＢＣで優勝した守護神は、この日が３３歳の誕生日。試合前には投手陣の仲間から、誕生日ケーキで祝福された。「チームメート