歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が、来月『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日初日〜27日千穐楽）で上演する演目『助六由縁江戸桜』の成功祈願を行いました。歌舞伎座で4年ぶりに助六を演じる團十郎さん。この役を勤めるときは、團十郎家では代々、魚河岸へ挨拶に行くという伝統があるため、今回の成功祈願も魚市場の神社で行われました。團十郎さんは、「（息子の）新之助が海老蔵を襲名する折にも、おそらく『助六由縁江戸桜』が、