年齢やライフスタイルの変化とともに気になりやすい体のゆらぎ。そんな女性の悩みに寄り添うアイテムとして、SIXPADから新たに「骨盤底筋ショーツ」が登場します♡毎日の下着として取り入れるだけで、無理なくケアができる新習慣に注目です。自然体で続けられるフェムケアを、今日から始めてみませんか♪ はくだけで骨盤底筋ケア 「骨盤底筋ショーツ」 価格：4,950円（税込） 骨盤底筋は、膀胱・直腸・