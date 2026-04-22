「日本ハム５−４楽天」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが今季初のサヨナラ勝ちで楽天戦４連勝。４カードぶりの勝ち越しを決め、勝率を５割に戻した。初回に郡司の中前適時打で先制。二回には浅間の右中間への１号２ランで加点した。一度は逆転を許したが、１点を追う八回に清宮幸の右前適時打で同点。二走・五十幡の好走塁が光った。十回は２死から田宮、矢沢が連打。２死二、三塁の好機を作り、奈良間が左翼線へ