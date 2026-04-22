◇パ・リーグ日本ハム５―４楽天（2026年4月22日エスコンＦ）日本ハムの延長10回、劇的なサヨナラ打を放ったのは奈良間大己内野手（25）だった。2死二、三塁で左翼線を破るサヨナラ打。ヒーローは「凄い声援をいただいて、ファンの力は選手に届いてます。2日連続？持ってますね〜」とお立ち台で盛り上げた。チームにとって今季初の延長戦。前日も決勝打を放った絶好調男が4時間1分の大熱戦で勝利を決める一打を放っ