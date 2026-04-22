イランの首都テヘランに掲げられた、ホルムズ海峡掌握による米イスラエルへの徹底抗戦を訴える看板＝21日（共同）【テヘラン共同】イラン革命防衛隊は22日、事実上封鎖するホルムズ海峡を許可なく航行したとして、船舶2隻を拿捕しイラン領海に誘導したと発表した。海峡で緊張が高まった。ロイター通信によると、米国とイスラエルがイランを先制攻撃した2月末以降、イランによる船舶拿捕は初めて。革命防衛隊はうち1隻をイスラ