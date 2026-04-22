「巨人５−１中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人は攻守に新戦力が躍動。中日に連勝し、貯金３とした。前日にアクシデントで離脱した泉口に代わり、２０歳の石塚を３番で起用。二回はその石塚が２点三塁打を放ち、起用に応えた。他の４打席は全て三振で、阿部監督は「期待しているからこそ使っている。チャンスをものにしてほしい。打ったのはもちろん素晴らしいが、その後の打席は反省してほしい。そのくらい、求められ