義母からの「手伝うから近くに住んで」という言葉。しかし一度信じて裏切られた経験があったならば、警戒するのは当然のことです。マイホームという一生の買い物を前に、今度こそ信じていいのか心が揺れますよね。『義母は約束を守らない気がします』義母の「育児を手伝う」という言葉を信じて近所に引っ越してきた投稿者さん一家。ところが子どもの病気やお迎え要請を一度も聞き入れてもらえず、投稿者さんはこれまでワンオペ状態