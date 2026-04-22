ハイブリッドモデルの高品質ぶりに高評価！三菱のタイ法人ミツビシ・モーターズ・タイランド（MMTh）は、2026年3月25日より4月5日までタイで開催された第47回「バンコク国際モーターショー2026」に、現地で展開するすべての三菱車を出展しました。なかでも、アセアン向けで日本には展開されていない3列シートミニバン「エクスパンダークロス」に注目が集まります。【画像】超カッコいい！ これが三菱の小型3列・7人乗り“SUV”