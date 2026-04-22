私はジュンコ。娘のセナは学年が上がるにつれて苦手なことが増え、学校に行き渋るようになりました。そんななか希望の光になったのは、3年生で同じクラスになったカナコちゃんの存在です。おかげでセナは嬉しそうだし、安心して学校生活を送れます。けれど5年生ではクラスが離れてしまいました。次の6年生では絶対に同じクラスにしてもらわなければと思った私は、「教育委員会に訴えたらいいんですか？」などと担任の先生に必死で