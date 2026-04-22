新潟県佐渡市で130年続く伝統の祭りに新たな歴史が刻まれました。 佐渡市両津地区にある津神神社で4月17日に行われた春の例祭『大川まつり』の夜祭り。 【津神神社の関係者】 「（祭りは）130年近く経ている」 境内に軽快な太鼓の音色が響く中、緊張した表情を見せるのは4月に高校に入学したばかりの坂野詩乃さんです。 【地元の人】 「今年は2人の新鬼が誕生した。その中で、大川で初めて女性による鬼舞を披露できることにな