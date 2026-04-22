毎年8月に開かれる『新潟まつり』の内容について関係者で検討する会議が開かれました。まつりの発祥から300年の節目を迎える今年は記念行事を予定しています。 4月22日、新潟市役所で市や実行委員が新潟まつりの内容を検討する全体会議が開かれました。 新潟まつりは、そのルーツである住吉祭の発祥から今年で300年を迎えます。 今回は記念行事として市民が提灯を持って夜の街を練り歩く『夜祭提灯行列』やブラスバンド