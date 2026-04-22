オイシックス新潟アルビレックスBCに中日ドラゴンズなどで活躍した又吉克樹投手が入団。新潟の地で再起を誓いました。 【又吉克樹 投手】 「挑戦者としてマウンドに上がって、目標であるNPBにもう一度返り咲く。この環境で自分がどう変わっていくか楽しみ」 オイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見で意気込みを語ったのは、又吉克樹投手です。 沖縄県出身の35歳で、大学卒業後、独立リーグを経て中日やソフトバンク