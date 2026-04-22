各地で春の花が咲き誇っていますが、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園ではチューリップが見頃を迎え、訪れる人を魅了しています。 【藤森麻友アナウンサー】 「色とりどりのチューリップがいま見頃を迎えています。まるでチューリップの絨毯のようです」 長岡市の国営越後丘陵公園で開催されている『チューリップまつり』。約400ヘクタールの敷地に、今年は130品種16万本のチューリッ