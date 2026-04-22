東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは21日、7月2日から開催される夏のスペシャルイベントで、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと去年に引き続いてコラボレーションすることを発表。SNSでも話題となっています。2年目となる夏のスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』（7月2日から9月14日まで開催）は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントが夏仕様となります。Mrs. GR