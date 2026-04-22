サッカーＪ１・鹿島アントラーズを運営する鹿島アントラーズ・エフ・シー（茨城県鹿嶋市）は２２日、鹿嶋市内にあるクラブハウスを、同市に隣接する同県潮来市へ移転する検討を始めると発表した。潮来市はクラブのホームタウンの一つ。選手の練習場を含めた移転を予定しており、潮来市から歓迎の声が上がる一方、鹿嶋市からは反発の声が上がっている。現在のクラブハウスは１９９３年に完成。運営スタッフの仕事場、グッズ売り