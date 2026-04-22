◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督が試合後、途中交代した小園海斗内野手について言及した。小園は３回の第２打席で右手付近に死球を受けた。いったんベンチに下がった後、プレーを続けていたが、５回の守備から交代。試合中に病院に向かっていた。指揮官は「（死球直後は）行けるという判断だったけど、だんだん時間がたってきて、バットが握れないということだった