◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島が今季２度目の完封負けを喫した。前夜は接戦をものにし連敗を３で止めたが、ワーストの借金５に逆戻り。相手左腕・山野に対して、両打ちのドラフト１位・平川（仙台大）を含めた右打者を７人起用したが、１点が遠かった。４イニングで得点圏に走者を進めた打線について、新井監督は「いいところまで行く。あともう少しのところを我慢してやっていきた