◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテはオリックスとのカード２戦目に敗れて、今季初の３連勝はならなかった。今季通算９勝１４敗で借金は５となった。先発したドラフト２位左腕の毛利（明大）は４回２／３、６５球を投げて４安打２四球３奪三振、４失点（自責３）でプロ初黒星を喫した。１―１の同点で迎えた５回、先頭の西野に四球。若月の投前バントを一塁に悪送球して無死一、三塁のピン