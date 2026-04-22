オシャレでおいしいおつまみを 濃厚なアボカドと、カリカリに焼いたベーコン。聞いただけでどちらもおいしそうですが、この2つを組み合わせた、オシャレでやみつきなおつまみのレシピをご紹介します。 バルサミコ酢のソースが絶品ハニーマスタード味で炒めましょうカリカリベーコンの中に濃厚なアボカド手で食べやすいスティックおつまみ カリカリのベーコンと、とろけるアボカドの食感の妙がたまらない一品です。濃厚なベーコ