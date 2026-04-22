◆パ・リーグ日本ハム５Ｘ―４楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天が日本ハムにサヨナラ負けを喫し、３連敗となった。序盤から苦しい展開だった。先発の古謝が初回に１死二、三塁で郡司に中前適時打を浴びて先制点を献上。さらに２回は２死一塁から浅間に右中間への２ランを被弾して、リードを広げられた。それでも５回に２点を返すと、６回には伊藤裕が左翼２階席へ同点ソロ。豪快な一発で試合を振り出しに戻した。