落語家の七代目三遊亭円楽さん（48）と、芥川賞作家の中村文則さん（48）が22日、落語会『文学×落語三遊亭円楽×中村文則〜円楽、中村文則執筆新作落語相勤申上候。〜』を開催することを発表しました。2005年に『土の中の子供』で芥川賞を受賞した中村さんが執筆した新作落語『座れない』を、七代目円楽さんが6月に東京・紀伊國屋ホールで口演します。異色のタッグが実現した経緯について円楽さんは、10年前に「中村さ