「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神が２連敗。初回にいきなり４点を先取され、中盤以降の競り合いも勝ちきることができなかった。試合後、藤川監督は「悔しさを持った、覚えた選手たちもいるだろうから。その後のシーズンでずっとそういうところを持ちながら協力してゲームでそれを発揮するというところでしょうね」と前日に続き切り替えの重要性をまず口にした。前夜は１６失点で大敗。この日も序盤に