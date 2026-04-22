元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの政井マヤ（４９）が、フジ時代の後輩で、同じくフリーで活動する田中大貴アナ（４５）＝１８年退社＝と仕事で久しぶりに会ったことを２２日、ＳＮＳで報告した。２２日付のＳＮＳで「不動産エージェントの新しい形を目指すベンチャー企業ＴＥＲＡＳＳサミット２０２６の司会をフジテレビ時代の後輩田中大貴くんとさせていただきました」と創業者でＣＥＯの江口亮介氏と３人で撮影した