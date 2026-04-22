この4月よりスタートしたドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演には横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦といった豪華俳優陣を迎え、『踊る大捜査線』や『教場』などの大ヒット作を手掛けた君塚良一が“トラックで爆走する捜査本部”を題材に描くかつてない刑事ドラマだ。物語の舞台である“移動捜査課”に属する個性豊かでワケアリなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る