4月22日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第34節が行われ、琉球ゴールデンキングスが「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場を確定した。これでCS出場決定は5クラブ目。残る出場切符は3枚となった。 西地区4位につけている琉球ゴールデンキングスは、敵地で川崎ブレイブサンダースと対戦。エースのヴィック・ローを