【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あいみょんの特別番組『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が4月30日22時からNHK総合で放送される。 ■NHKに残る貴重映像も紹介 『NHK ONE LIVE』は、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。そんなプレミアムな音楽体験の記念すべき幕開け