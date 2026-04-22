【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、シングル「ULTRA」を4月22日にリリース。MVも公開された。 ■MVのテーマは青春、青空 「ULTRA」は、北山自らが作詞を務めた、大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソング。作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴として、MVやジャケットには子どもが起用された。 公開となったMVでは、総勢約100人の子どもたちが絵を描