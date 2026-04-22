22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万9510円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては75.86円安。出来高は2981枚となっている。 TOPIX先物期近は3731.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59510