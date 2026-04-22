中国国家疾病予防管理局は4月22日、記者会見を開き、同局の席晶晶報道官は、「3日後の25日は、第40回『全国児童予防接種デー』に当たる。中国は2025年にヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンを国家免疫計画に組み入れ、2026年にはさらに衛生健康システムの民生サービス重点事項にも組み入れて、対象年齢の女児に対して無償で安心して受けられる接種サービスを提供している」と述べました。ここ数年、中国の対象年齢の児童に対す