V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの谷直也（28）とアウトサイドヒッターの伊藤樹（28）が退団することを、クラブ公式サイトで発表した。 神奈川県出身の谷は専修大学を卒業後、2021年にアイシンティルマーレ（現・アイシンティルマーレ碧南）へ入団。2シーズン在籍した後、2023年に北海