9回、厳しい表情で試合を見守る中日・井上監督＝上毛敷島中日は巨人戦で13三振を喫するなど打線がつながらなかった。2試合連続で1点しか奪えず、今季ワーストとなる6連敗。光明がなかなか見えず、井上監督は「（相手が）いい投手だから、と言っている場合ではない」と危機感を口にした。初対戦となった新人サウスポー、竹丸の緩急をつけた巧みな投球に翻弄された。一回1死一、二塁の先制機では、細川と鵜飼が連続三振を喫した