◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）大山悠輔内野手の2打席連続本塁打、計5ランでも阪神は競り負け、連敗を喫した。投手陣は16失点した21日の14安打を上回る今季ワーストの15安打を浴びて踏ん張れず、藤川球児監督の監督通算100勝はまたも持ち越しとなった。「悔しさを持って、覚えた選手たちもいるだろうから、この後もずっとそれを持ち続けて、努力して、ゲームでそれを発揮してほしい」と敗戦から得たも