前が詰まったその一瞬を勝機に変える──。ホンダの新型マシン「PRELUDE-GT」がGT500とGT300が混走するスーパーGTならではの走りでオーバーテイクに成功した。【映像】GT300を壁にして一瞬で抜き去る神業17日放送の『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』は、スーパーGTの2026シーズン開幕戦の模様を特集。なかでも注目を集めたのは、レースは11周目の場面。Team HRC ARTA MUGEN（#8 PRELUDE-GT）の大津弘樹は、Modulo Nakajima Rac