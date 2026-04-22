インターネット番組での放送内容をめぐって、お笑い芸人の田村淳と、社民党副党首で参院議員のラサール石井の間にバトルが勃発し、話題となっている。「発端となったのは、4月14日に放送されたインターネット番組『ABEMA Prime』での放送です。この日の放送では『「真の民主主義を目指す」社会変革に暴力は必要?全学連メンバーと徹底討論』のテーマで、戦争反対、高市政権打倒を掲げる団体『全学連』から委員長の矢島尋氏ら3人